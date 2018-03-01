Одесские правоохранители вот-вот покорят воздух и воду

Уже до конца года в распоряжении правоохранителей Одесской области будут собственный вертолет и скоростные катера.

Об этом сообщил руководитель ГУНП Дмитрий Головин.

По его словам, вертолет необходим для быстрого перемещения оперативных групп.

Ведь Одесская область самая протяженная в Украине – для того, чтобы добраться на юго-запад или север региона автотранспортом необходимо несколько часов, что тормозит оперативно-следственные действия.

Что же до катеров, то они будут использоваться для патрулирования прибрежной зоны и дельты Дуная.