В Москве скончался Олег Табаков

В Москве скончался советский и российский актер, режиссёр театра и кино, народный артист СССР Олег Табаков.

Олега Табакова госпитализировали в Первую Градскую больницу 27 ноября 2017 года и он сразу был помещён в отделение интенсивной терапии. На просьбу журналистов прокомментировать причины госпитализации, артист ответил: «Я болен».

Состояние Олега Табакова постоянно менялось, врачи предпринимали все возможные действия для спасения жизни, а после для стабилизации состояния артиста. Ему становилось то лучше, то хуже. Всё чаще медикам приходилось погружать его в состояние искусственной комы. Что не могло не сказаться на состоянии его головного мозга. И 27 декабря появились сообщения о том, что Олег Табаков полностью потерял память.

В середине января 2018 года состояние артиста резко ухудшилось. 30 января у него начались судороги. Появилось подозрение о прекращении работы головного мозга.

Табаков родился в 1935 году в Саратове в семье врачей.

Во время учёбы в школе посещал театральный кружок «Молодая гвардия» при городском доме пионеров и школьников.

Выпускник школы-студии МХАТ известен театральному и кинозрителю своими актёрскими и режиссёрскими работами. Актёр блистал на цене театров МХАТ, МХТ им. Чехова, «Современника» и «Табакерки».

Одни из самых знаменитых киноролей Табакова — это Николай Ростов из «Войны и мира», Шеленберг из «Семнадцати мгновений весны», Людовик XIII из «ДʼАртаньяна и трёх мушкетёров» и многих других. В общей сложности, на счету Олега Табакова более 120 фильмов.

Его голосами говорят героев мультфильмов — знаменитый кот Матроскин из «Простоквашино», пёс Барбос из картины «Шарик в гостях у Барбоса», а в мультфильме «О рыбаке и рыбке» Олег Павлович озвучил всех персонажей.

Олег Табаков был не только талантливым актёром. Он прославился ещё и как театральный режиссёр и создатель «Московского театра-студии под руководством Олега Табакова» — легендарной «Табакерки».

Кроме того, Олег Павлович был талантливым и увлечённым педагогом — с 1986 по 2000 годы был ректором Школы-студии МХАТ, где выпустил четыре актёрских курса, а с 2008 года при «Табакерке» основал Московскую театральную школу — колледж-пансион, где учатся и проживают дети со всей РФ.