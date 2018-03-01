В минувшем году муниципальной социальной помощью было охвачено около четверти населения города

Как сообщил в ходе аппаратного совещания директор департамента экономического развития Сергей Тетюхин, на реализацию программа по оказанию социальной помощи было направлено триста восемьдесят восемь с половиной миллионов гривен, что почти на сорок процентов превышает прошлогодние показатели.

В частности, впервые были заказаны и предоставлены дорогостоящие услуги по диагностированию и лечению острого коронарного синдрома и сердечно-сосудистых заболеваний, а также диагностику спинальных травм.

Так же успешно реализуется программа по предоставлению бесплатных медикаментов ургентным больным в городских больницах №1 и №11. По данным чиновника, этой услугой уже воспользовались более четырех тысяч человек.