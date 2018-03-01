Расчленитель из Одесского СИЗО объяснил мотивы своего чудовищного преступления

12 марта Малиновский районный суд Одессы продлил срок ареста для Василия Чемериза, обвиняемого в убийстве сотрудницы городского следственного изолятора.

Как стало известно на заседании, Чемериз должен будет провести за решёткой ещё два месяца. Сам обвиняемый публично признался в содеянном, заявив при этом, что пойти на убийство его заставили сотрудник и заключённый СИЗО, к настоящему времени уже освободившийся.

По словам преступника, целью зверской расправы над женщиной являлось отстранение руководителя изолятора.

Напомним, что в августе 2017 года на территории пенитенциарного учреждения обнаружили труп его работницы. Во время следствия правоохранители разоблачили 39-летнего заключённого, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за умышленное убийство и разбой. Как оказалось, он задушил женщину, а потом разрубил её труп на части и спрятал в мусорном баке.

Судить Чемериза должен будет суд присяжных.