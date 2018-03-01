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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

На приведение в порядок рек и водоемов области предполагается выделить почти тридцать пять миллионов гривен

Категория: Новости


На приведение в порядок рек и водоемов области предполагается выделить почти тридцать пять миллионов гривен

Соответствующий проект подготовлен для рассмотрения депутатским корпусом.

Он, в частности, предусматривает очистку поверхностных стоков вод, строительство очистительных сооружений, а также поддержание в нормальном состоянии гидрологического и санитарного состояния рек и водоемов области. Особое внимание уделяется Куяльницкому и Тилигульскому лиманам.

При этом, по имеющейся информации, решение, пожалуй, самого громкого и продолжительного «водоемного» вопроса – раздамбования озера Сасык для возвращения ему первоначального статуса черноморского лимана в проекте не предусмотрено практически ничего.



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