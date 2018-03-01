Будет ли милосерднее мир Амазонок?

Данный вопрос невольно возникает при прочтении текста внесенного в конце февраля Президентом Украины в Верховную Раду законопроекта №8068 о национальной безопасности Украины. Главное отличие нового закона о национальной безопасности, написанного во время гибридной войны и с помощью иностранных советников, от старой версии начала 2000-х гг. (последние были просто переписаны с законов 90-х) в том, что каждая его фраза призвана свидетельствовать о стремлении украинского сектора обороны приблизиться к стандартам НАТО.

Важнейшим из таких новшеств должно стать назначение до конца 2018 года гражданских министра обороны, заместителей государственного секретаря и руководителей структурных подразделений аппарата Министерства обороны Украины.

Говоря простыми словами, этот законопроект – переформатирование армии в общеевропейский, натовский формат, когда руководителем Вооруженных сил Украины будет гражданское лицо, которое должно олицетворять контроль со стороны общества за деятельностью Вооруженных сил. Это преобразование министерства обороны в ведомство из двух равноправных подразделений, где профессиональные военные занимаются планированием и управлением Вооруженными силами, а компетентные гражданские специалисты осуществляют управление: продумывают их обеспечение, информирование, сотрудничество с партнерами, а также другие бюрократические или дипломатические вопросы.

Коли назвался груздём – полезай в кузов

Вся история с назначением гражданского министра обороны началась с инспекции оборонного ведомства американским советником Минобороны Украины Стивеном Сильверштейном и его эксклюзивного интервью агентству «Интерфакс-Украина». В нём Сильверштейн выдвинул целый ряд оригинальных требований к будущему гражданскому Министру обороны Украины. По его словам, глава оборонного ведомства должен быть: открытым, обладать широким кругозором, хорошо знать историю, понимать международную политику. И, наконец, самое невероятное: будущий гражданский министр обороны должен «уметь слушать».

Патриотическая украинская общественность, мысленно попрощавшись с нынешним главой оборонного ведомства Степаном Полтораком по причине несоответствия новым критериям, занялась лихорадочным поиском подходящих по евростандартам кандидатур. В какой-то момент воображение коллективного бессознательного активной части общества предательски подсунуло образ человека с нестандартной сексуальной ориентацией, как наиболее полно соответствующий всем перечисленным требованиям. Но уже в следующий момент всем стало ясно, что настоящий защитник Отечества попросту должен быть женского пола.

И если серьёзно, то относительно женской ипостаси гражданского министра – мир знает разные модели. Действительно, существуют страны, где назначенный министр – женщина, при этом – абсолютно гражданский человек и не имеет никакого отношения к оборонным ведомствам. И она, оказывается, может быть эффективным управленцем.

Наследницы Амазонок

Несколько лет назад во время очередного Мюнхенского саммита по безопасности достоянием общественности стал факт о том, что военные ведомства наиболее мощных стран Евросоюза возглавляют женщины. Мировые СМИ обошла милейшая фотография четырех улыбчивых женщин – министров обороны Норвегии, Швеции, Голландии и Германии. Спустя некоторое время появилась еще одна фотография, где к уже знакомым женщинам-министрам добавились министры обороны Албании и Италии. Использовали женский опыт и при управлении оборонными ведомствами в Чехии и Франции, правда, не столь успешно.

Если оценивать этих дам по достоинству, выясняется, что эти «кухарки» оказались гораздо прозорливее и воинственнее, чем их коллеги-мачо из министерств обороны других стран НАТО.

Например, женщина по имени Урсула фон дер Ляйен возглавляет одну из самых мощных армий НАТО – вооруженные силы ФРГ, хотя ее профессия – гинеколог. Суперняня – как называют министра обороны и мать семерых детей – в первую очередь стала интересоваться повседневной жизнью солдат, обстановкой в казармах, наличием яслей для матерей, отпусками. Урсула фон дер Ляйен одной из первых погнала свои подразделения на восточные границы блока и, судя по сообщениям в СМИ, даже на Ближний Восток. Немка первой в Европе отдала приказ расконсервировать танки и тем самым увеличить действующий парк (правда, более чем скромный) сразу на 50%. Она же провела целый ряд тщательных инспекций боеготовности армии, результатом которых стала череда нелицеприятных для Бундесвера скандалов, начиная от надежности новых штурмовых винтовок G36 и состояния парка штурмовиков Торнадо и ВТА и заканчивая степенью укомплектования армии. В итоге Германия (впервые за десятилетия) объявила о планах увеличения армии и пошла даже на столь неординарный шаг, как призыв иностранных граждан. Добровольцев, разумеется. Из всех членов НАТО, пожалуй, только Германия принимает самое активное участие во всех крупных учениях блока в Центральной и Восточной Европе. Более того, Германия встала во главе сил быстрого реагирования НАТО в Европе. Таковой оказалась на деле милая врач-гинеколог из Нижней Саксонии.

Коллеги Урсулы в юбках не отстают от своей немецкой подруги.

Министр обороны Голландии Жанин Хеннис-Плассхарт также начала с глубокой ревизии состояния ВС и, подобно своей немецкой коллеге, взорвала информационную бомбу о плачевном состоянии армии королевства. С тех пор из цветочной Голландии, отказавшейся в 2011 году от последних своих танков, милитаристские новости идут одна за другой: голландская армия получила первые бронетранспортеры Boxer, парламент Нидерландов утвердил покупку F-35, крупные учения ВВС НАТО с участием Нидерландов. В 2016 году, после того как во время учений в Мали при обращении с миномётом погибли двое голландских солдат, Жанин не посчитала себя вправе оставаться на должности и ушла в отставку.

Министр обороны Норвегии Ина Мари Эриксен Сорейде активно продвигает закупку 52-х истребителей F-35 взамен устаревших F-16, а в 2015 году первой в Европе ввела обязательный 12-месячный призыв женщин на военную службу. Норвегия также активно участвует в вооружении и обучении армии курдов в Ираке. Еще одно оригинальное правило, которым обязана женщине-министру вся армия – это вегетарианский день. Теперь каждый понедельник норвежским солдатам запрещено есть мясо.

Министр обороны Италии Роберта Пинотти в феврале 2014 года успела отметиться отменой своих же предыдущих планов по отказу о закупке F-35. Кроме этого, она отстаивает программу о закупках десятков новых самолетов, несмотря на отнюдь непростое состояние экономики. Также она запомнилась отправкой крупного воинского контингента в Ирак, где он вскоре станет вторым по величине после американского (1300 штыков). И так как итальянское минобороны нуждается в молодых кадрах, министр обороны берёт молодёжь на службу в возрасте 19-20 лет на семилетний контракт, даёт им профессиональные навыки и обучает языкам, чтобы по окончании они могли при желании найти на рынке труда другую работу. Примечательно, что уровень безработицы среди молодежи в Италии достигает почти 40%, и перспектива военной карьеры находит отклик среди молодых людей.

По мнению министра обороны, ведомству необходим единый центр для интеграции различных военных подразделений и видов войск по примеру американского Пентагона.

В заключение можно смело сказать, что скептики женского управления армиями могут начинать «жевать свои шляпы». Добродушные дамы оказались не только ничуть не миролюбивее своих предшественников – мужчин-генералов, но и успешно борются с последствиями их бездумной политики по разоружению своих армий и зачастую приведения их в небоеспособное состояние. Работа ими проводится огромная, и, если судить по взятому этими дамами вектору, записывать их в пацифистки не стоит.

И всё же многим из этих дам ничто дамское не чуждо.

Например, чрезвычайно миролюбива министр обороны Албании Мими Кодели. Недавно она дебютировала в качестве актрисы на сцене театра Тираны в спектакле «Семь». Эксперты шутят, что если бы на Албанию напала вражеская армия во время репетиций, то захватила бы страну без единого выстрела.

Министр обороны Франции – Мишель Аллио-Мари была известна своей страстью к элегантной одежде. В 2011–м Мишель Аллио-Мари пришлось покинуть пост после скандальной публикации тунисской газеты «Канар Аншене». Как раз во время кризиса в Тунисе газета опубликовала доказательства того, что министр обороны Франции безвозмездно воспользовалась гостеприимством и щедростью тунисского бизнесмена, близкого к семейному клану свергнутого экс-президента Бена Али.

Наверное, поэтому в среде экспертов существует и альтернативное мнение по поводу представительниц прекрасного пола, от которых зависит оборона целой страны. Эксперты с тревогой отмечают, что в последние годы в Европе происходит активный процесс феминизации оборонной сферы различных стран. Мода на эмансипацию приводит к тому, что ключевые посты в оборонке занимают женщины, не имеющие должной подготовки.

Украинские берегини

Не буду лукавить, дорогие мои читатели, ползучая феминизация армии началась и в Украине. Многие депутаты Верховной Рады предлагают назначить министром обороны женщину, причем, по их мнению, она не должна иметь никакого отношения к вооруженным силам. Украинское общество, безмерно уставшее от никому ненужной войны, считает, что любая неопытная представительница слабого пола справится с руководством армией лучше, чем нынешние украинские генералы, менее всего заточенные на восстановление мира.

Злые языки поговаривают, что одна из возможных кандидаток на будущий пост Министра обороны Украины – Татьяна Рычкова, народный депутат от БПП из Днепра. По профессии Татьяна – кондитер. Еще три года назад она пекла пирожные в днепропетровской пекарне. Однако с началом гражданской войны женщина стала волонтёром, начала покупать на свои деньги бронежилеты и уже через полгода оказалась в генштабе Украины в самый разгар боев в зоне АТО.

Военные специалисты с тревогой следят за тем, как Татьяна Рычкова занимается и здравоохранением, и снабжением, борется с коррупцией, курирует расходы и даже контролирует закупки вооружения. Сейчас Татьяна Рычкова активно занимается реформированием вооруженных сил Украины.

Что можно утверждать с полной ответственностью, дорогие мои читатели, так это то, что опыт привлечения женщин к руководству самыми высокими ведомствами в Украине имеется. У нас есть, например, два вице-спикера Верховной Рады – Ирина Геращенко и Оксана Сыроид, вице-премьер правительства по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева. И, положа руку на сердце, могу со всей ответственностью утверждать, что большая часть украинцев не то, что страну – кота на передержку ни одной из них не доверила бы. Потому как знают, что будет несчастное животное в руках у таких берегинь нечёсаным, некормленым, правда, с жовто-блакитным бантиком вместо противоблошиного ошейника.