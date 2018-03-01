Italexit? На выборах в Италии побеждают противники ЕС

Она не сможет пока сформировать правительство, поскольку проигрывает «правоцентристской» коалиции из трех партий («Вперед, Италия!» Берлускони, «Лига Севера» и «Братья Италии»). «Движение пяти звезд» было создано в 2009 году популярным блогером Беппе Грилло. «Это пример того, как простые люди и реальные лидеры общественного мнения в Интернет/СМИ могут «с нуля» создать партию, независимую от крупного олигархического капитала. Это пример того, когда люди устают от классических партий со всеми их атрибутами, подковерными «договорняками» и кулуарными «междусобойчиками» – и создают общественное движение снизу, где каждый может свободно поделиться своими идеями. «Движение пяти звезд» – это партия без иерархии, с четкими смыслами и без конкретного лидера-узурпатора, которая реально отражает запрос большей части общества на изменения в стране. «Движение пяти звезд» на практике показывает, как провести «перезагрузку» старых элит, кочующих в парламент из созыва в созыв и только ухудшающих жизнь страны», – разъяснил аналитик Дмитрий Корнейчук. По мнению Корнейчука, ситуация в Италии во многом похожа на украинскую. По итогам выборов в Италии будет сформировано новое правительство. Правящая левоцентристская «Демократическая партия» набрала всего 18,9%. Глава партии Маттео Ренци уже признал поражение и заявил о том, что его партия не будет участвовать в коалициях с экстремистами и правыми популистами. Он собирается идти в оппозицию. «Итальянский народ попросил нас быть в оппозиции, и именно туда мы и пойдем», – сказал Ренци. На данный момент неизвестно, в каком формате будет создана коалиция. Ни одна политическая сила не получила достаточно голосов для формирования правительства. По сообщению Еuronews, лидер консервативно-националистической партии «Лиги Севера» Маттео Сальвини заявил о праве на формирование итальянского правительства. Накануне правоцентристская коалиция, в которую вошла его партия, набрала наибольшее количество голосов на парламентских выборах: ее поддержали 37% избирателей. «Это великая победа. Мы очень ею гордимся. Это радость, но и новая ответственность: миллионы итальянцев попросили нас возглавить страну, избавить их от чувства незащищенности, которое им навязали Ренци и Брюссель», – заявил Маттео Сальвини. Сальвини выступает за снижение налогов, независимость промышленного Севера Италии, депортацию мигрантов и выход из ЕС.

Italexit

Большинство голосов избиратели отдали евроскептикам и популистам. Телеканал Euronews передает, что результаты стали шоком для Брюсселя, где опасаются усиления и распространения популистских и антимигрантских настроений. Противники евроинтеграции получили большинство голосов не только из-за проблемы мигрантов, но и из-за сложного экономического положения в стране, к которому привела политика Брюсселя. По мнению экспертов, поражение традиционных партий свидетельствует о необходимости проведения реформ в ЕС. «Сегодня не только в Италии, но и вообще в Европе, к сожалению, лишь только популистские и правоэкстремистские партии предлагают перемены», – пояснил один из аналитиков. «Итог итальянских выборов может стать угрозой для Евросоюза», – заявил недавно европейский комиссар по экономике и финансовым делам Пьер Московиси. Это не просто фигура речи: Московиси – не простой евробюрократ, он – член французской соцпартии и рассуждает, прежде всего, как политик. Своим предупреждением Московиси пытался повлиять на выбор итальянцев в пользу Демократической партии. «Движение пяти звезд» критически относится к ЕС и по ее инициативе может произойти Italexit, хотя в их программе говорится о «реформе ЕС», а не выходе из союза. Популярность правоцентристов возросла из-за их позиции по теме мигрантов, но и эта тема уже заезжена в итальянских СМИ по сравнению с другими вопросами, которые очень волнуют итальянцев. Следует отметить, что правоцентристы не показали себя наилучшим образом в ходе избирательной кампании: их лидеры не могут найти общего языка между собой, сами правоцентристы не могу прийти к согласию между собой по пунктам собственной программы, и многие участники предполагаемой коалиции уже планируют возможность присоединиться к другим партиям после избрания в парламент. Что может произойти в стране после выборов? К власти пришли правоцентристы с большинством в парламенте, но эта коалиция не будет стойкой, особенно если «Лига Севера» получит больше голосов, чем «Вперед, Италия!»: Берлускони вряд ли станет терпеть превосходство лидера партии «Лига Севера» Маттео Сальвини и начнет накалять обстановку. Другой вариант: коалиция демократов, «Вперед, Италия!» и центристов, это давняя идея Ренци и Берлускони. Такой результат приведет к формированию временного правительства и, по всей вероятности, к проведению досрочных выборов. Последний вариант, самый маловероятный: «Движение пять звезд» создаст коалицию с левыми», – сказал Московиси.

Правые популисты Италии – друзья Путина

Лидеру «Движения пять звезд» Луиджи ди Майо 31 год и он претендует на должность премьера Италии. Он не скрывал эмоций после объявления первых результатов выборов в итальянский парламент. Его политсила опередила конкурентов и финишировала первой, набрав более 31% голосов избирателей. Эксперты уже назвали победу «Пяти звезд» поворотным моментом в итальянской политике. Члены движения не позиционируют свою политсилу ни в правом, ни в левом спектре. Они делают ставку на отход от старой политической системы, на сохранение природы и защиту бренда «Made in Italy». Еще одной неожиданностью нынешних выборов стали члены ультраправой партии «Лига Севера», представители которой несколько раз посещали оккупированный Крым без разрешения украинской власти. Там итальянские политики договаривались о совместных проектах с лидером Крыма, подсанкционным Аксеновым. Кроме того, в итальянский парламент прошла и партия друга Путина – Берлускони «Вперед Италия!». Места в итальянском парламенте также получили националисты из «Братьев Италии». Таким образом, треть итальянского парламента составят евроскептики. Треть новых членов итальянского парламента придерживается пророссийской позиции. Эти политики готовы лоббировать отмену санкций. Пресс-секретарь «Лиги Севера» Клаудио Борги заявил, что в случае победы на выборах блок немедленно начнет готовить выход Италии из еврозоны, которую многие итальянцы обвиняют в экономических неурядицах. Популисты и евроскептики из «Движения пяти звезд» также выступают за выход Италии из зоны евро и вдобавок НАТО.

К чему готовиться Украине?

Еще пару недель назад в премьеры Италии Сильвио Берлускони выдвинул нынешнего президента Европарламента Антонио Таяни, который уже успел заявить, что «готов служить Италии». Сам 81-летний Берлускони был премьером четыре раза, но после приговора по делу о налоговом мошенничестве до 2019 года он не имеет права занимать государственные должности. В Украине Сильвио Берлускони известен еще и своей давней и тесной дружбой с президентом РФ Владимиром Путиным. В сентябре 2015-го экс-премьер Италии незаконно посещал Крым, а в октябре прошлого года лично поехал в Москву на день рождения Путина, подарив вышитый пододеяльник с изображением рукопожатия Путина и Берлускони на фоне собора Василия Блаженного и Колизея. Соратники «Вперед, Италия!» по коалиции далеко не ушли: ровно год назад «Лига севера» и «Единая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве. Британская The Independent писала, что при наличии убедительных доказательств о вмешательстве России в американские выборы, а также в выборы во Франции, Германии, Нидерландах и Brexit, пропагандистская кампания через кремлевские рупоры велась и в Италии. Рикардо Алькаро, старший аналитик Трансатлантической программы Института международных отношений, прогнозирует, что с точки зрения Украины все вышедшие в лидеры партии дружат с Россией и критикуют санкции. Но вряд ли после выборов, даже в случае формирования ультраправой коалиции, внешняя итальянская политика существенно изменится. «Она останется определяющей в ЕС и НАТО. Да, возможны некоторые ситуативные стычки по вопросу более мягкой политики по отношению к России. Но маловероятно, что Италия пойдет вразрез с политикой ЕС или США. Стоит ожидать, что Италия будет преследовать коммерческие интересы с Россией настолько, насколько это позволит санкционный режим. И в этом Италия ничем не отличается от других стран, таких как Германия, по «Северному потоку-2», – подытожил Рикардо Алькаро.