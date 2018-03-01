Картина мира другими глазами

Экс-боец АТО Валерий Ананьев рассказал, как война на Донбассе меняет устойчивый мир людей. Об этом он сообщил в эфире «Обозревателя». «Война еще никого здоровее не делала. Есть проблемы, и мне довольно повезло, что проблемы были только психологические, но и они доставляли некоторые неприятности», – рассказал экс-боец. «Проблемы психологические, которые случаются у людей, возвращающихся с войны, из-за того, что мы живем и воспитываемся в более-менее мирных условиях. На наших глазах никто никого не убивает, никто не горит, и мы привыкаем к этим стереотипам. Эти стереотипы не являются недостатком... Беда в том, что люди думают, что эти стереотипы универсальны и работают везде», – объяснил Валерий. Война накладывает неизгладимый отпечаток на личность, отмечает АТОшник. «На войне человек более честен, эта вуаль спадает, фальши нет, потому что все от нее устают. Картина мира рушится, меняется твое отношение к родителям, к семье, к друзьям», – заявил он. Что такое картина мира, и какое значение она имеет сегодня в идеологической борьбе, обсуждаем в статье.

Что такое реальность?

«Реальность» (от лат. «res» – «вещь», «предмет», «объект», «субстанция») – это пространство «вещей», т.е. того, что можно мыслить отделенно от других вещей. Это понятие берет свое начало в Средневековье, когда люди мыслили субстанциально т.е. «располагали себя среди вещей». «Реальность» сегодня – это не только вещи: это еще их свойства и отношения между ними. «Вещи» бывают материальными и идеальными. Нас будут интересовать «идеальные вещи», т.е. представления или «репрезентации» в голове человека. Каждый человек создает свою «РЕАЛЬНОСТЬ». Реальность не есть нечто внешнее – индивид актуально, активно, личностно конструирует свою реальность в собственной психике, формируя ее в соответствии со своим процессом переработки опыта. В этом смысле каждый индивид имеет свою «когнитивную карту» или «образ», «модель», т.е. свою «картину мира», в которую верит и готов отстаивать как собственную версию «истины». Мир сам по себе – бесконечно сложен и многомерен в своем многообразии: не существует даже двух одинаковых снежинок. Именно поэтому каждому из нас доступна только некая упрощенная проекция мира, отражающая всего лишь небольшую часть информации из всего его многообразия. «Карта – не территория», – воскликнул Альфред Коржибский, основатель «Общей семантики». Мир как таковой во всем своем разнообразии непознаваем. Никто не может претендовать на окончательное познание и представление истины о нем. Так устроена Природа.

Псевдо-реальность идеологии и пропаганды

Первое использование термина «пропаганда» относится к 1622 году, когда папа Григорий XV основал Sacra Congregatio de Propaganda Fide (Священную конгрегацию пропаганды веры). Папа понял безнадежность попыток восстановления веры силой оружия и учредил папскую пропаганду, как средство координации усилий, направленных на «добровольное» принятие людьми доктрин церкви. Идеология (как ложное сознание) того или иного приходящего к власти политического класса или элиты создавала до предела упрощенный, примитивный вариант картины мира, взятой из социальной мифологии того или иного общества, выгодной властям предержащим, превращала ее в идеологему и требовала, чтобы все граждане были согласны с ней и даже присягнули ей на верность. Пропаганда превращает идеологему уже в стереотип, примитивную схему, лозунг, речевку, шаблон мышления на уровне социального инстинкта, т.е. пропагандему, и, путем бесконечного вдалбливания через СМИ подобно мантре одного и того же уже на уровне общественного подсознания, заставляет ее превратиться в «реальность» в ранге «само собой разумеющегося». Но это, как вы понимаете, псевдореальность пропаганды и идеологии, которая пытается вытеснять общепринятую до этого версию реальности, которая была привычной и считалась истинной. И, несмотря на то что однообразие в мышлении среди граждан невозможно в принципе (все люди разные, отличаются опытом, восприятием и т.д.), идеология и пропаганда всегда навязывают именно такое всеобщее одобрение, основанное на невозможном однообразии, не осознавая всю утопичность такого насилия над людьми и самой природой, а также отторжение как наиболее прогнозируемую реакцию на такое идеологическое насилие. И это повторяется из эпохи в эпоху.

Выход за пределы и взгляд со стороны

Чтобы не попасть в ловушку Идеологии, необходимо быть шире любых картин мира, любых «-измов» и представлений. Надо быть территорией, а не картой. Не быть элементом системы, но частным мыслителем, самостоятельно и критически мыслящим, трудясь над своим собственным мировоззрением, несводимым к каким-либо схемам и шаблонам. Необходимо трудиться над своим сознанием, регулярно очищая его «акваторию» и глубины от «затонувших ржавых барж» жестких ограничивающих идеологем и представлений, навязанных пропагандой. Лучший антидот от охмуряющего воздействия идеологии и пропаганды состоит в осознании ограниченности и понимании условности любых репрезентаций и картин мира и ВЫХОДЕ ЗА ИХ ПРЕДЕЛЫ в более широкий горизонт Культуры, т.е. в ТРАНСЦЕНДИРОВАНИИ («ТРАНС» – лат. переход через, «ЦЕНЗУС» – лат. граница). Эта ментальная технология была разработана экзистенциализмом, в частности Карлом Ясперсом, который ссылался на буддизм. Диалог с Другим – это моя способность трансцендировать, т.е. выйти за пределы моей позиции, отрешиться от неё, рефлексировать свою картину мира как «всего лишь» мою, а не единственно возможную и окончательно верную. И только после этого я смогу встать на возможную позицию Другого (как я ее понимаю и интерпретирую). Я должен донести свою позицию до сознания Другого и растождествиться с ней, мысленно сойти с нее и посмотреть на нее как бы со стороны, «глазами Другого». Вот как раз такая неспособность растождествиться и посмотреть со стороны и отличает Идеологию как таковую. Идеология в упор не видит Другого, он для нее вообще не существует. Идеология не признает даже права на существование какого-либо Другого. Поэтому Диалог в контексте идеологии невозможен, только нарциссический, самовлюбленный Монолог. Именно из-за невозможности диалога идет война – из-за неспособности признать право на существование любой другой точки зрения, кроме своей, идеологически единственно правильной. Идеолог превращается в законника, т.к. меряет мир только эталоном своей идеологии. Творческое развитие как экзистенциальное изменение, личностная трансформация у него практически невозможны. Поэтому все идеологии – мертворожденные картины мира, их окончательность и завершенность делает их подобными трупам, они более не обладают гибкостью. Жизни всегда свойственно развитие, гибкость и изменение. Идеолог всегда марионетка в чьих-то руках, рупор чьих-то сил, как радиоточка, он может быть включен или выключен.

Идеологическая война

Сегодня картины мира становятся эффективными инструментами идеологической, пропагандистской и психологической войны за души и умы людей. Картинами мира бессовестно и коварно манипулируют в своих интересах различные СМИ, принадлежащие олигархическим кланам, стремящимся удержаться у власти, выдавая за окончательную истину полнейшую ахинею и галиматью. Оболваненные и зомбированные граждане нашей страны живут под воздействием этой откровенной лжи, которая заливается мегатоннами в их неокрепшее и неискушенное сознание, законопачивая в нем все отверстия. С помощью пропаганды у людей подавляют способность самостоятельно и критически мыслить. Их сегодня целенаправленно превращают в зомби-фанатиков и националистов-сектантов. Находясь в состоянии глубокого обольщения, они вообще теряют способность ориентироваться в информационном пространстве. Они живут в какой-то другой, выдуманной Идеологией национализма, параллельной Украине, отличной от географической. С таким же успехом она могла бы располагаться на Луне. Но несоответствие фактам их не смущает, вера не нуждается в фактах. Если, отравленный идеологией, я во что-то верю, то это что-то становится для меня реальностью, моей картиной мира, и тем хуже для фактов! «Убеждать меня в чем-то противоположном бесполезно, я выгрызу вам глаза за свою картину мира», – говорит фанатик.

Н.А.Бердяев писал, что «Фанатизм – это полное отождествление с определенной ОДНОЙ мыслью, пусть даже хорошей самой по себе, но одной». Фанатик также является и догматиком, его картина мира – его догма, он готов отдать жизнь за нее. Сужение картины мира концентрирует всю его энергетику в рамках одной единственной идеи, создавая бешенную ее концентрацию. Вот почему фанатики столь энергичны и столь же примитивны. Само существование другой позиции является для них оскорблением и вызовом. Носители любой другой позиции должны быть физически уничтожены, чтобы вернуть потерянный покой в душу фанатика.

Почему? Из-за непонимания бесконечной сложности мира и того, что любая его картина может быть только ничтожно малым его отражением, картой. Мир непознаваем, и поэтому чем больше у нас есть его образов и картин, тем лучше, тем больше мы можем о нем узнать нового. Все картины мира соотносятся друг с другом как дополняющие друг друга.

Горизонты прогресса

Именно поэтому необходим диалог – чтобы обогащать друг друга все время новым, дополняющим наши старые сведения знанием. Необходим диалог людей, институтов, культур, религий, чтобы не было войны, чтобы прогресс шел вперед, чтобы Цивилизация не отбрасывалась назад раздором, ненавистью и этническими чистками. Именно это понимание лежит в основании европейского либерального проекта. И это правильный духовный горизонт, к которому необходимо стремиться. Но что мы видим? В противоположность этому пониманию подавляющее большинство населения пассивно поглощает идеологическую баланду, которую непрерывно выливают на головы граждан провластные СМИ.

Именно на это пассивное большинство и рассчитана националистическая пропаганда. С одной стороны, она предлагает простые решения сложных вопросов, с другой, взывает к самым архаичным, дремучим энергиям, спящим в обывателях, выливаясь время от времени в братоубийственную резню и этнические погромы. Являясь потребителями идеологического продукта, обыватели в своей массе не хотят работать над своим сознанием, расширять собственную картину мира, оставаясь оболваненным большинством, нашпигованным этническими страхами и расовыми предрассудками, который держит в духовном рабстве сегодняшняя пропаганда. Вот и ответ на извечный вопрос, почему исторические эксцессы повторяются от эпохи к эпохе.

Забота о хлебе насущном и всех бедах, которые нам принес последний майдан, не дает возможность людям поднять голову и осмотреться вокруг, разобраться, кто же прав, а кто – виноват. Большинству граждан просто не до этого. Но платёжки ЖКХ начинают постепенно отрезвлять. Люди начинают задумываться, почему они стали беднее? Ведь «обещалки» Евромайдана, хвастливо провозглашенного «революцией достоинства», достоинства не принесли, а принесли нищету и небывалое хамство господствующих властей.

Увидеть мир другими глазами

Начиналась статья с рассказа экс-бойца АТО Валерия Ананьева. Этот рассказ иллюстрирует общую проблему бойцов, вернувшихся с фронта – посттравматический стрессовый синдром. Он предполагает частые вспышки воспоминаний событий, которые происходили с ними на фронте. Страх, что те, кто находится здесь – не понимают и не примут. Ощущение вины. Стыд за те поступки, которые в мирном обществе считаются постыдными, а на войне часто необходимы для выживания.

Важная часть послевоенной адаптации – понять, что конкретно и объективно с тобой происходит. Нужно дать человеку возможность посмотреть на себя со стороны. Для многих бойцов эта информация становится откровением. В посттравматическом состоянии кажется, что никто тебя не понимает, обостряется чувство справедливости, – утверждают психологи.

Все признаки посттравматического стрессового синдрома можно увидеть и во всем украинском обществе, пусть в легкой форме, но они есть. Как его преодолеть? Только при помощи диалога в самом широком смысле, диалога всех со всеми!

Диалог – это способность опустошить себя от... себя самого и наполниться Другим. «Нельзя наполнить полную чашу», – говорили дзен-буддийские учителя. Диалог означает принятие Другого во всех его отличиях, включая право на существование его, отличной от твоей, картины мира во всей ее инаковости. Для этого необходимо отречься от всей своей напыщенной исключительности, нарциссичной эгоцентрированности и проникнуть в контекст Другого, чтобы увидеть мир его глазами. Только так можно расширить пределы своего сознания, раздвинуть свой культурный горизонт, т.е. быть живым и развиваться духовно и интеллектуально. Только глазами Другого можно посмотреть на себя и увидеть свою ограниченность и зацикленность на себе, в пределе это означает: увидеть себя глазами Бога.