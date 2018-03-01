Законопроект о тотальной украинизации предполагают внести в Раду на голосование

Депутаты готовятся рассмотреть на текущей сессии в парламенте проект закона, который делает украинский язык обязательным для всех сфер жизни и вводит жесткие санкции за нарушение языковой политики.

Внести законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в первом чтении в повестку дня уже на этой пленарной неделе потребовал глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Народный фронт" настаивает, чтобы во время этих двух пленарных недель мы рассмотрели и приняли в первом чтении законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (5670-д). Под законопроектом стоят подписи более 80 депутатов из разных фракций. В сессионном зале есть компромисс большинства фракций относительно этого важного законопроекта", – заявил политик во время Согласительного совета в Верховной Раде.

Депутат напомнил, что на сегодня в Украине нет закона о государственном языке и ситуация регламентируется только нормами Конституции, поэтому парламент должен выполнить свой долг и принять закон о государственном языке.

"Сегодня у нас нет закона о государственном языке, хотя статья 10 Конституции Украины гласит, что государственным языком в Украине является украинский язык. В конце февраля Конституционный суд Украины признал неконституционным подрывной закон парочки "регионалов", который защищал в Украине не украинский, а русский язык. Конституционный суд свое дело сделал – восстановил законность и справедливость. Теперь свой долг должны выполнить мы, - подчеркнул руководитель "фронтовиков". – Академическая среда и украинские интеллектуалы активно поддерживают этот законопроект. Откладывать его рассмотрение в долгий ящик не имеем права. Наша фракция настаивает на его скорейшем принятии. Защита и утверждение украинского языка – это вопрос национальной безопасности и противодействие гибридной агрессии "русского мира", – отметил Максим Бурбак.

Согласно тексту проекта, документ закрепляет обязательность использования украинского языка во всех сферах общественной жизни, а для тех, кто будет пренебрежительно относиться к украинскому языку, предусматривает уголовную ответственность до трех лет лишения свободы. За соблюдением закона будут следить специальные "языковые инспектора" с широкими полномочиями.

Вот основные нормы этого закона.

Украинский язык станет обязательным для:

Сферы образования – педагогического и руководящего состава дошкольных, школьных, высших учебных заведений. Разрешается на уровне с государственным языком использование языков национальных меньшинств в соответствии с законом "О национальных меньшинствах". При этом внешнее независимое оценивание, вступительные тесты и экзамены, сертификации и прочее будут происходить на украинском языке. Вузы будут иметь право использовать языки Европейского союза. Аналогичные требования касаются и научной сферы – защитить кандидатскую диссертацию можно будет только на украинском языке. Докторскую диссертацию по согласию Ученого совета можно будет защитить на языках Европейского союза. Сферы культуры – афиши, выставки, музейные экспозиции должны проводиться и выполняться на украинском языке. Использование слов на другом языке разрешается при обязательном дублировании в украинской транскрипции. В случае если культурные мероприятия проводятся лицами, которые не владеют украинским языком, обеспечивается перевод их выступления на украинский язык. Театральные представления на иностранных языках в государственных или коммунальных театрах должны сопровождаться субтитрами на украинском языке. В законопроекте не сказано, как это будет исполняться – должны ли, например, сотрудники театра пробегать перед актерами с плакатами, на которых будут напечатаны реплики на украинском языке.

Фильмы также должны показываться на украинском языке. Если в фильмах есть реплики на иностранных языках, они должны быть субтитрованы или озвучены на украинском языке. И их количество не должно превышать 15% от суммарной продолжительности всех реплик в этом фильме. Кинотеатрам разрешат показ иностранных фильмов на языке оригинала, но количество таких фильмов в сетке кинотеатров не должно превышать 10% от общего количества фильмов за месяц.

Сферы здравоохранения – работать и вести медицинскую документацию на украинском языке обяжут медицинских работников государственных и коммунальных учреждений охраны здоровья. Оказывать медпомощь пациенту можно будет и на иных языках кроме украинского, если об этом попросит сам пациент. Бытовой сферы – после принятия законопроекта предприятия и организации всех форм собственности, которые работают с клиентами и потребителями, должны осуществлять обслуживание на украинском языке. Причем это правило распространяется и на интернет-магазины и торговлю через интернет-каталоги. А обслуживание на иных языках может происходить исключительно по просьбе клиентов. Любые маркировки также должны будут стать доступны на украинском языке, причем шрифтом не менее, чем тот, что используется в маркировках и этикетках на языке оригинала. Судопроизводства – все процессуальные документы, которые будут поступать в суд, должны быть на украинском языке. В самом процессе может использоваться другой язык, при условии наличия переводчика. Любая профессиональная правовая помощь должна оказываться на украинском языке. Медиасферы – украинский язык предлагается сделать обязательным для всех СМИ. Передачи на других языках дублируются на украинском языке. Телерадиокомпания обязана обеспечить синхронный перевод на украинский язык, если кто-то из участников программы говорит на другом языке.

Печатные СМИ обязаны издаваться на украинском языке, но имеют право выходить и на других языках, при условии, что содержание полностью идентично украиноязычному оригиналу.

Электронные СМИ должны иметь страничку на украинском языке, которая должна загружаться пользователю по умолчанию как стартовая.

Использование имен собственных разрешается только на украинском языке. Например, высший законодательный орган Украины – Верховную Раду – нельзя называть Верховным советом. Следить за соблюдением закона будет специально созданная Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Для поддержки стандартов и проверки госчиновников на знание государственного языка будет специально создан Центр украинского языка. Он же будет выдавать сертификаты на знание украинского языка тем, кому он требуется для трудоустройства (например, чиновники всех уровней). Также создается такая институция, как Уполномоченный по защите украинского языка, которого будет назначать Кабмин. В структуре Уполномоченного появятся так называемые "языковые инспекторы", которые должны иметь высшее образование или научную степень по филологии или в отрасли права. Инспекторы получат право проводить "языковое инспектирование" в случае жалоб или по собственной инициативе любых предприятий и организаций всех форм собственности, проводить проверку их документов и составлять протоколы за нарушение нового языкового законодательства. Вводятся жесткие санкции за несоблюдение закона. Публичное унижение или пренебрежение к украинскому языка предлагается наказывать, как и унижение иных государственных символов – от штрафа в размере 50 необлагаемых налогом минимумов (850 гривен) до ареста на шесть месяцев или лишение свободы до трех лет.

В выводе профильного комитета по данному законопроекту говорится, что "их принятие будет способствовать согласию в обществе, утверждению украинского языка как государственного на всей территории Украины, консолидации и развитию украинской нации".

Отметим, после того, как Конституционный суд посчитал неконституционной процедуру принятия закона "Об основах государственной языковой политики" 3 июня 2012 года и отменил этот документ, возникла правовая коллизия. Отмена закона 2012 года возвращает языковое поле Украины к законодательству советских времен образца 1989 года, согласно которому государственным языком является украинский язык, но при этом может использоваться и любой другой язык. Автор отмененного закона, бывший депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко, подтвердил, что при принятии его документа в 2012 году в текст специально были заложены положения, которые, в случае отмены этого закона в будущем, ввели бы в силу нормы закона 1989 года.

За принятие повестки дня на текущую сессию (куда может быть включен и проект о тотальной украинизации) должны проголосовать не менее 226 депутатов.