В Нацбанке Украины надумали заменить банкноты от гривны до десяти монетами

Национальный банк Украины собирается заменить монетами банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен.

Презентация этих новых монет с участием авторов их эскизов состоится уже в среду, 14 марта.

Какое–то время можно будет рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не вытеснят банкноты из обращения.

В Нацбанке напоминают, что обновление номинального ряда национальной валюты плановое. Началось оно с банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, введённой в обращение 9 марта 2015 года.