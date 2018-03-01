Президент официально уволил главу Ананьевского района

По информации пресс-службы главы государства, соответствующий указ опубликован накануне.

Напомним, что теперь уже бывший руководитель Ананьевской районной администрации Дмитрий Маковейчук возглавлял Ананьевский район с начала ноября 2015 года. Будучи уроженцем Коминтерновского района, он претендовал на руководство именно этим районом, однако тогдашний «главный по области» Михаил Саакашвили «задвинул» его в Ананьевский район.

Почему бывший губернатор и бывший гражданин Украины Михаил Саакашвили сделал такой «ход конем» так и осталось непонятным.

Отметим, что Ананьевский район никогда не относился к числу передовых в Одесской области, а за последние два года по ряду позиций существенно ухудшил показатели.