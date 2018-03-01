Фигурант «дела 2 мая» Евгений Мефедов останется под стражей еще на два месяца

Соответствующее решение принял Киевский районный суд Одессы.

По информации пресс-службы суда, с соответствующим ходатайством обратилось обвинение, отметив, что, будучи гражданином другого государства (РФ), подсудимый может легко скрыться от ответственности. В свою очередь защита просила об изменении меры пресечения на круглосуточный домашний арест.

Однако суд признал доводы обвинения обоснованными. Кроме того, по мнению судьи, подсудимый обвиняется по таким статьям, которые другой меры пресечения, кроме содержания под стражей вообще не предусматривают.

Напомним, что активист одесского «Антимайдана» Евгений Мефедов обвиняется по статьям 294 УК Украины (массовые беспорядки), 110 УК Украины (посягательства на территориальную целостность государства) и 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти).