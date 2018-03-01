Генконсульство России в Одессе возьмут под усиленную охрану

Об этом сообщает пресс-служба МВД. Согласно сообщению, это делается с целью обеспечения общественного порядка во время проведения голосования про выборам Президента России. Очевидно, таким образом правоохранители отреагировали на обещание националистов блокировать работу российских дипломатических представительств в день голосования. С настоятельным требованием обеспечить охрану и нормальную работу дипломатических представительств к Украине обратился российский МИД.

Напомним, что помимо Одессы дипломатические представительства России в Украине действуют в Киеве, Львове и Харькове. Их так же обещают в будущие выходные усиленно охранять. Вот только смогут (и захотят) ли правоохранители эффективно противодействовать.