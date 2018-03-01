 
Информация к новости
  • Просмотров: 201
  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Генконсульство России в Одессе возьмут под усиленную охрану

Категория: Новости


  Об этом сообщает пресс-служба МВД. Согласно сообщению, это делается с целью обеспечения общественного порядка во время проведения голосования про выборам Президента России. Очевидно, таким образом правоохранители отреагировали на обещание националистов блокировать работу российских дипломатических представительств в день голосования. С настоятельным требованием обеспечить охрану и нормальную работу дипломатических представительств к Украине обратился российский МИД.

Напомним, что помимо Одессы дипломатические представительства России в Украине действуют в Киеве, Львове и Харькове. Их так же обещают в будущие выходные усиленно охранять. Вот только смогут (и захотят) ли правоохранители эффективно противодействовать.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 