Руководство некоторых районов области ждут «кадровые решения»

О такой печальной перспективе их предупредил в ходе коллегии лично глава региона Максим Степанов. В первую очередь это касается районов, которые без уважительных причин существенно ухудшили свои позиции в рейтинге территориальных единиц Одесской области за последний год! По всей вероятности, угроза «перемены участи» нависла над руководством Ренийского, Николаевского и Великомихайловского районов. Которые, по данным обалстной администрации, оказались в числе явных аутсайдеров.

Отметим, что по действующим правилам назначение и увольнение глав райадминистраций является прерогативой администрации президента. Однако там, как правило, прислушиваются к рекомендациям руководства областных администраций. Максим Степанов пообещал, что если руководство «крайних» районов не сделает все возможное для исправление ситуации, доказав тем самым, что способны эффективно исполнять возложенные на них обязанности, то он обратится с соответствующей «кадровой инициативой в администрацию Президента.

Напомним, что накануне Президент уволил главу Ананьевской районной администрации Дмитрия Маковейчука.