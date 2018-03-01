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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В Одессе едва не выгорел целый микрорайон

Категория: Новости


В Одессе едва не выгорел целый микрорайон

  По информации ГСЧС, накануне, около восемнадцати тридцати поступил сигнал о возгорании в частном секторе на улице Николая Троицкого.

Когда туда прибыли пожарные, выяснилось, что горят крыши двух смежных домов и площадь возгорания составляет уже около двухсот квадратных метров. Сложность борьбы с огнем заключалась в том, что в этом месте очень тесная застройка и дома стоят буквально в притирку друг к другу.

Поэтому, по данным спасателей, была реальная опасность распространения огня на все соседние строения. Однако благодаря оперативным действиям спасателей этого удалось не допустить, и спустя час пожар был ликвидирован.

Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. В борьбе с огнем участвовали девять единиц техники и сорок два человека личного состава.



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