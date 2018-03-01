В Одессе СБУ блокировала контрабанду психотропов в Украину

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры блокировали в Одессе контрабанду психотропных веществ.

Оперативники спецслужбы установили, что гражданин одной из ближневосточных стран, который временно проживал в Одессе, организовал переправку наркотиков из-за рубежа через почтовые сервисы. Для сокрытия происхождения "товара" международные отправления транзитом через различные страны ЕС направлялись в Украину. Посылки с психотропами забирали сообщники наркодельца.

Злоумышленники реализовывали наркотик в розницу на территории региона.

Правоохранители задержали организатора наркотрафика согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения очередного почтового «отправления», в котором было полсотни таблеток экстази.

Стоимость изъятой партии наркотиков на «черном рынке» составляет почти двести тысяч гривен.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к функционированию наркотрафика.