 
Информация к новости
  • Просмотров: 55
  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В Одессе СБУ блокировала контрабанду психотропов в Украину

Категория: Новости

В Одессе СБУ блокировала контрабанду психотропов в Украину

  Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры блокировали в Одессе контрабанду психотропных веществ.

Оперативники спецслужбы установили, что гражданин одной из ближневосточных стран, который временно проживал в Одессе, организовал переправку наркотиков из-за рубежа через почтовые сервисы. Для сокрытия происхождения "товара" международные отправления транзитом через различные страны ЕС направлялись в Украину. Посылки с психотропами забирали сообщники наркодельца.

Злоумышленники реализовывали наркотик в розницу на территории региона.

Правоохранители задержали организатора наркотрафика согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения очередного почтового «отправления», в котором было полсотни таблеток экстази.

Стоимость изъятой партии наркотиков на «черном рынке» составляет почти двести тысяч гривен.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к функционированию наркотрафика.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 