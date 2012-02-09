Смертельное ДТП…в прямом эфире

ДТП со смертельным исходом произошло ночью в Одессе. По информации ГУНП, в районе Горбатого моста на Новой дороге автомобиль «Ниссан» на большой скорости съехал с проезжей части и врезался в столб. От удара женщина, сидевшая на пассажирском месте, погибла на месте. Водитель задержан. Ему может быть инкриминирована статья 286 УК Украины (нарушение ПДД, приведшее к смерти человека).

Отметим, что сам момент ДТП, так и предшествующие действия водителя «Ниссана» были засняты на видеорегистратор другим участником дорожного движения, которого ранее едва не протаранил водитель «Ниссана». После чего водитель поехал за ним, по ходу сообщая в полицию о неадекватных действиях водителя «Ниссана»и прося выслать патруль. Однако отреагировать полицейские не успели.