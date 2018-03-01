На спасение лиманов будет потрачено 40 миллионов гривен

Депутаты Одесского облсовета согласовали выделение 38 миллионов на спасение Куяльницкого и Тилигульского лиманов. Согласно программе охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности в Одесской области на 2014-2019 годы планируется потратить на изучение состояния Куяльника 7 млн 880 тыс грн.

Деньги пойдут на исследования гидрологического, гидрохимического, гидробиологического и медикобиологического состояния Куяльницкого лимана и морской воды из одесского залива. 1,1 млн грн потратят на прошлогодние исследования, которые проводились в долг, а остальные средства планируется потратить как на новые исследования, так и на ряд других работ.

Также в Одесской области потратят почти 30 млн грн на спасение Тилигульского лимана. 2,5 млн грн выделят из областного бюджета на реконструкцию соединительного канала между Тилигульским лиманом и Черным морем, остальные средства рассчитывают привлечь из госбюджета. 200 тыс грн выделят из районных бюджетов.