Завтра в 10 областях Украины аграрии проведут широкомасштабную акцию протеста

Украинские аграрии планируют провести 15 марта широкомасштабную акцию протеста в 10 областях Украины. Как рассказала депутат Одесского облсовета, глава Фермерского хозяйства «Стоянов А.А.», член Всеукраинской аграрной рады Алла Стоянова, суть акции будет заключаться в перекрытии крупных магистралей. В нашем регионе речь идет об автодороге Одесса-Рени.

Целью данного мероприятия является привлечение внимание государственных властей к проблемам аграрной отрасли.

- Недавно внесениями изменений в налоговый кодекс была принята поправка, которая забирает НДС у аграриев по масленичным культурам: рапсу, сое, подсолнечнику. Наша Всеукраинская аграрная рада подготовила законопроекта №7403-2, который отменяет эти дискриминационные нормы по НДС, - рассказала аграрий. – Для этого было созвано аграрное вече, на котором собрались представители отрасли со всей страны, народные и областные депутаты.

В результате, проекты о поддержке законопроекта №7403-2 были поддержаны 11 областными советами, и было создано межфракционное объединение народных депутатов, с целью поддержки аграрного сектора. Но ввиду того, что члены Верховной рады отказываются включить данный вопрос в повестку дня, аграриям ничего не остается, как блокировать завтра дороги в 10 регионах, чтобы обратить внимание руководства страны на эту проблему.

В Одесской области автодорога М-15 будет перекрыта на участке возле с.Кирнички, Измаильского района.