Сегодня в горсовете состоялось совещание по вопросу текущего ремонта дорог

14 марта Одесский городской голова Геннадий Труханов провел рабочее совещание с заместителем Петром Рябоконем и руководителями профильных подразделений мэрии по вопросу текущего ремонта дорог в городе.

По докладу специалистов, городские службы провели подготовительные работы: разыграны тендеры и заключены договоры на сумму порядка 80 млн. гривен.

К текущему ремонту дорог службы приступят после того, как среднесуточная температура воздуха установится выше +5 °C на протяжении не менее семи дней. Ремонт начнется с магистральных улиц с интенсивным движением транспорта, в том числе общественного.

Кроме того, сотрудники отдела технадзора управления дорожного хозяйства Одесского горсовета проводят обследование объектов капитального ремонта улично-дорожной сети города. Затем замечания передаются подрядчику, который устраняет их за свои средства.