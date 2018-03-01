Мэрия намерена решать проблему жилья для медиков

В Одесском городском детском лечебно–диагностическом Центре имени академика Бориса Резника не хватает квалифицированных кадров. Это известное лечебное учреждение только на 59% укомплектована младшим медицинским персоналом, на 60% — средним и на 70% — врачами. Такая же ситуация сложилась практически во всех медицинских учреждениях страны.

Об этом шла речь 13 марта во время вручения медикам Центра нового оборудования в присутствовии мэра Одессы Геннадия Труханова.

Главной причиной дефицита кадров главврач Татьяна Рыжыкова считает, то обстоятельство, что у молодых врачей, медсестер и нянечек в нашем городе нет жилья, а небольшие зарплаты не позволяют медработникам снять квартиру или каждый день ездить к месту работы и домой.

«Как говорили раньше, кадры решают все, поэтому мы должны о них позаботиться. Нужно в городе построить общежитие для нянечек, врачей и медсестер. Я уже дал поручение соответствующим службам предоставить проект: каким будет это общежитие, и где мы его расположим. А со временем, возможно, мы построим целый медицинский городок», - отметил Геннадий Труханов.