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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

На многих дорогах в Одесской области зима проходит вместе с…покрытием

Категория: Новости


На многих дорогах в Одесской области зима проходит вместе с…покрытием

  Об этом было сообщено в ходе заседания областного совета. По мнению депутатов, причиной столь быстрого разрушения дорожного покрытия стало, в первую очередь, движение перегруженных фур. Поэтому депутаты потребовали усилить контроль за весом грузовиков.

Для этого нужно располагать весовые комплексы не только на въездах в порты, но и на дорогах, где недавно проводились комплексные работы.

«Когда перевозят по пятьдесят-шестьдесят тонн, то дорожное покрытие долго не выдержит. Да и возят так не только зерно, но и просто щебень! Если так будет продолжаться, ремонтные работы каждый год придется начинать с начала!»- считают народные избранники.

Депутаты поддержали обращение, а председатель областного совета Анатолий Урбанский пообещал подготовить соответствующее обращение к председателю областной администрации.



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