На выходных Одесскую область накроет новая волна снегопадов

15 марта по Одессе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5 ºС тепла, днем 9-11 ºС тепла.

По Одесской области облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6 ºС тепла, днем 9-14 ºС тепла. На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.



16 марта

Облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 2-7 ºС тепла, днем 6-11 ºС тепла.



17 марта

Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, местами дождь. Ветер южный, во второй половине дня северный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7 ºС тепла, днем 8-13 ºС тепла.



18 марта

Сильные осадки, преимущественно в виде снега. Температура ночью и днем от 1 ºС мороза до 4 ºС тепла, на севере до 6 ºС мороза.

19 марта

Ночью снег. Температура ночью 5-10 ºС мороза, днем 0-5 ºС мороза.