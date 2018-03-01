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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Бойца 28-й ОМБр убившего 19-го парня взяли под стражу

Категория: Новости

Бойца 28-й ОМБр убившего 19-го парня взяли под стражу

  13 марта Ивановский районный суд Одесской области избрал меру пресечения в отношении военнослужащего, который во время драки убил парня.

Как сообщили в пресс-службе суда, военнослужащему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Напомним, в пгт Петровка Ивановского района в местном магазине-баре возник конфликт между бойцом 28-й ОМБр и молодыми людьми. Военнослужащий нанес одному из парней два ножевых ранения в область внутренней части бедра и паха. По дороге в больницу парень умер от потери крови.


Источник: Odessa online



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