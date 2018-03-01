Бойца 28-й ОМБр убившего 19-го парня взяли под стражу

13 марта Ивановский районный суд Одесской области избрал меру пресечения в отношении военнослужащего, который во время драки убил парня.

Как сообщили в пресс-службе суда, военнослужащему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Напомним, в пгт Петровка Ивановского района в местном магазине-баре возник конфликт между бойцом 28-й ОМБр и молодыми людьми. Военнослужащий нанес одному из парней два ножевых ранения в область внутренней части бедра и паха. По дороге в больницу парень умер от потери крови.