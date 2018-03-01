Новости Германии: Ангела Меркель стала канцлером в четвертый раз

"Ангела Меркель получила необходимое большинство, она избрана канцлером", — заявил глава бундестага Вольфганг Шойбле. За это решение проголосовало большинство депутатов бундестага.

Несмотря на то, что голосование было техническим, его результаты были встречены в немецком парламенте долгими и продолжительными аплодисментами. На почетной трибуне присутствовали супруг Меркель Йоахим Зауэр и ее 89-летняя мать Герлинд Каснер.

Напомним, что Меркель пребывает на посту канцлера Германии с 2005 года.

Ее новое выдвижение на этот пост стало возможным после того как недавно было подписано соглашение о коалиции между двумя крупнейшими фракциями бундестага: консерваторами из Христианско-демократического союза – Христианско-социального союза (ХДС-ХСС) и лево-центристами из Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Переговоры о создании коалиции длились более пяти месяцев.