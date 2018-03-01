Спасите наши леса!

С таким призывом к Правительству страны обратился губернатор Максим Степанов. Как он сообщил в ходе заседания областного совета, из-за прекращения государственного финансирования лесное хозяйство пришло в глубокий упадок. В настоящее время у отрасли не хватает средств не то, что на создание новых лесных зон, но даже на поддержание тех, что есть.

Для Одесского региона это – большая проблема, поскольку в преимущественно степном регионе уровень лесистости значительно ниже среднеукраинского . Поэтому, по убеждению главы региона, единственным выходом является возобновление государственного финансирования лесного хозяйства. Это, к тому же позволит сохранить кадры, ведь только за несколько последних лет из-за хронического недофинансирования в отрасли уволились более трех сотен ценных специалистов. И если это станет тенденцией, то кадровые потери могут стать невосполнимыми. Это неминуемо приведет к возрастанию объемов вырубки, что, в свою очередь, негативно скажется на урожайности многих сельскохозяйственных культур.