На реконструкцию спорткомплекса «Динамо» будет направлено около двадцати миллионов гривен

Об этом сообщила в ходе заседания областного совета директор департамента финансов области Марина Зинченко. По ее словам, реализация этой задачи имеет огромное значение, поскольку именно там будет работать секция спортивной гимнастики, акробатики и борьбы. Стадион «Динамо» включен в число объектов, где готовят спортсменов для участия в олимпийских и параолимпийских играх!»- подчеркнула чиновник.

Впрочем, как выяснилось, непосредственно из областного бюджета на реконструкцию этого объекта направляется только двести тысяч гривен.. Остальные же средства будут направлены, по словам Марины Зинченко, «из других источников». Что это за источники, она, однако, не сообщила.

Напомним, что именно на стадион «Динамо» предполагается перевести секцию спортивной гимнастики, которая в настоящее время существует на стадионе СКА в совершенно неприемлемых условиях.

Отметим, что ряд депутатов областного совета обратили внимание на необходимость поддержать и другие виды спорта. Однако руководство области дало понять, что «необходимо жить по средствам». Впрочем, по имеющейся информации, серьезную финансовую поддержку получат секуции гандбола и баскетбола.