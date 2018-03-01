Качество дорожных работ должны контролировать депутаты областного совета

С такой инициативой выступил на сессии областного совета депутат Александр Адзиленко. По его словам, дороги начинают «сыпаться» чуть не сразу после окончания ремонтных работ. По его убеждению, это происходит потому, что сами работы ведутся с серьезными нарушениями, а подрядчики хотят не столько отремонтировать дорогу, сколько заработать на этом.

Причем делается это при попустительстве контролирующих органов, которые , по его мнению, вероятно тоже имеют свой интерес.

Отметим, что данная инициатива нашла поддержку у руководства облсовета, а его председатель Анатолий Урбанский пообещал создать специальную комиссию, руководить работой которой будет именно Александр Адзиленко.