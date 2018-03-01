В Одессе презентуют юмористический путеводитель для жителей и гостей

28 марта 2018 года в 17:00 во Всемирном клубе одесситов состоится презентация «Юмористической карты для жителей и гостей Одессы». Путеводитель посвящен 45-летию основания Юморины.

В наши дни Одесса продолжает сохранять неофициальный, но почётный статус «столицы юмора» благодаря многим поколениям остроумных одесситов.

Для того, чтобы любой желающий мог неспешно и с хорошим настроением передвигаться по Одессе от одного выдающегося к другому незабываемому памятнику архитектуры, истории и природы, вниманию одесситов представят «Юмористическую карту для жителей и гостей Одессы». Карта состоит из двух неотъемлемых сторон. Авторы: Александр Завелион, Игорь Лосинский и Анатолий Пикман.

Первая сторона представляет собой путеводитель по улицам и достопримечательностям города. Авторы презентовали свой, не совсем обычный, взгляд на названия улиц, смысл изваяний и назначение учреждений. Количество объектов, достойных упоминания, достаточно велико.

Вторая сторона – это энциклопедия одесской жизни. Она состоит из 20-ти фрагментов, каждый из которых посвящён истории, философии, культуре, традициям и изюминкам нашего города.

«Карта исторических районов города» дополняется «Картой черноморского загара». Кулинарные изыски «Блюда одесской кухни» соседствуют с загадочной «Одесской азбукой». Любопытные гости города смогут получить ответы на вопросы: «Куда пойти учиться?» и «Куда пойти селиться?». И, конечно же, здесь представлен экскурс в историю Одессы с древнейших времён.



Планируется выпуск карты на английском и украинском языках.