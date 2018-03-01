Обвиняемому в убийстве одесского боксера продлили меру пресечения

Коллегия судей по делу об убийстве титулованного боксера Лащенко приняла два тома наиболее важных доказательств и продлил меру пересечения.

Каждый документ зачитывался в суде по просьбе обвиняемого Бабека Дамир-оглы Гасанова. Как уточнила адвокат потерпевших, принятые судом доказательства доказывают вину Гасанова. Среди них есть также протокол опознания, где двое людей опознают обвиняемого.

Кроме того, на сегодняшнем заседании Гасанову продлили меру пресечения в виде заключения под стражей до 20 мая. Его адвокат просил отпустить его под личное обязательство, однако коллегия оставила прежнюю меру пресечения.

Следующее заседание состоится 5 апреля в 10:30. На нем будут допрашивать свидетелей. Как уточнила адвокат потерпевших, если главный свидетель не явится, то будет воспроизведена аудиозапись с его показаниями.

Отметим, долгое время рассмотрение дела не могло сдвинуться с мертвом точки: обвиняемый запросил адвоката с украинского на азербайджанский. Его не могли найти, но совсем недавно это удалось сделать стороне потерпевших. Однако прошлое слушание опять пришлось перенести — на этот раз из-за неявки адвоката Гасанова. Выяснилось, что он не пришел из-за болезни.

Напомним, 28-летний чемпион Европы, многократный чемпион Украины и обладатель Кубка страны по тайскому боксу Сергей Лащенко был застрелен в ночь на 8 апреля 2015 года в городской клинической больнице №1. Перед этим между его компанией и компанией Гасанова возник конфликт на Дерибасовской, во время которого Гасанов открыл стрельбу из пистолета. Несколько человек получили ранения. Пострадавшие, в том числе Сергей Лащенко, обратились за медицинской помощью в больницу, но оппоненты приехали и туда и добили боксера.