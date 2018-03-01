В Горловке задержали каннибала родом из Одесской области

В Горловке, находящейся под контролем "ДНР", задержали серийного убийцу и каннибала. 26-летний мужчина, державший в страхе весь город, родом из Одесской области.

На данный момент уроженца Одесской области Дмитрия Чернева подозревают в убийстве и расчленении пяти человек. По имеющейся информации, имел место факт каннибализма.

По данным местных СМИ, первой жертвой ранее судимого Дмитрия Чернева была его сожительница. Якобы после убийства мужчина съел ее печень вместе с приятелем.

Паблики Горловки в соцсетях сообщают, что пятое тело было найдено уже после ареста Чернева. Маньяк убивал своих жертв с особой жестокостью. У трупов отсутствовали головы и кисти рук.

Отметим, сообщение о розыске Дмитрия Чернева было опубликовано 10 марта. Через три дня Дмитрия Чернева задержали прямо на улице. Один из жителей города опознал и скрутил маньяка, позвонив сотрудникам полиции.