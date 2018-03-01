 
Информация к новости
  • Просмотров: 80
  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

В Одессе борются за жизнь бойца 92-й бригады, пострадавшего от ожогов во время ЧП на полигоне «Широкий Лан»

Категория: Новости


В Одессе борются за жизнь бойца 92-й бригады, пострадавшего от ожогов во время ЧП на полигоне «Широкий Лан»

  Как выяснилось, у пострадавшего обожжено более 25% кожного покрова. В настоящее время он находится в реанимационном отделении ожогового центра в ГКБ№10.

По информации советника Министра обороны Юрия Бирюкова, ЧП произошло по причине злостного нарушения бойцами правил пожарной безопасности.

Во время пребывания в палатке один из находившихся там бойцов плеснул в «буржуйку» …бензин. В результате пострадали восемь человек. Один- погиб, шесть человек доставлены в Николаевский госпиталь, а один, самый тяжелый – в ожоговый цент Одессы.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 