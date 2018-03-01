В Одессе борются за жизнь бойца 92-й бригады, пострадавшего от ожогов во время ЧП на полигоне «Широкий Лан»

Как выяснилось, у пострадавшего обожжено более 25% кожного покрова. В настоящее время он находится в реанимационном отделении ожогового центра в ГКБ№10.

По информации советника Министра обороны Юрия Бирюкова, ЧП произошло по причине злостного нарушения бойцами правил пожарной безопасности.

Во время пребывания в палатке один из находившихся там бойцов плеснул в «буржуйку» …бензин. В результате пострадали восемь человек. Один- погиб, шесть человек доставлены в Николаевский госпиталь, а один, самый тяжелый – в ожоговый цент Одессы.