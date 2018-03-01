«Ночной гонщик» насмерть сбил двух пешеходов прямо на тротуаре

Согласно полученной информации, водитель «Тойоты» ночью 11 марта на улице Балковской насмерть сбил мужчину и женщину не на проезжей части, как сообщалось ранее, а …просто на тротуаре. По неофициальной информации, подтверждающая это видео-запись имеется в распоряжении следствия.

Напомним, что ранее водитель утверждал, что мужчина и женщина перебегали дорогу в неположенном месте, и он просто не успел затормозить, после чего врезался в столб.

Однако как оказалось, эта выдумка не имеет ничего общего с действительностью. И никаких смягчающих обстоятельств у него нет. По имеющимся данным, водитель-убийца как раз возвращался с ночных гонок.

Напомним, что после столкновения со столбом водитель вылетел из машины и с многочисленными травмами госпитализирован.