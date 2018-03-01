Дети пострадавшие во время пожара в "Виктории" нуждаются в психологической помощи

Психологическое состояние детей, пострадавших в ходе пожара в детском лагере «Виктория», ухудшается, и родители обратились к одесским депутатам с просьбой оказать помощь в проведении психологической реабилитации.

Соответствующее обращение от родительского комитета танцевального коллектива, который отдыхал в лагере, поступило в адрес главы комиссии по вопросам здравоохранения Татьяны Малыхиной.

Вопрос был рассмотрен профильной комиссией 15 марта.

Представитель родительского комитета Оксана Лищук, пришедшая на заседание, рассказала, что состояние 44 пострадавших детей ухудшается.

«Вначале были страхи, ночные кошмары. Мы думали, это со временем пройдёт, но вот спустя 6 месяцев появились психо–эмоциональные проблемы, замкнутость у детей», — рассказала Лищук. Она добавила, что из–за стресса у пострадавших ребят сильно обострились хронические заболевания, у некоторых ухудшилось зрение и появились аллергические обструкции.

Родители обращаются к одесским депутатам с просьбой оказать помощь в проведении психологической реабилитации для пострадавших детей. Заместитель мэра Светлана Бедрега в ответ сказала, что мэрия обязательно окажет всевозможную помощь, а горздрав более детально проработает этот вопрос.