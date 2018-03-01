Полиция разыскивает убийцу собак

В полиции уже открыли уголовное производство по статье «Жестокое обращение с животными». По закону, злоумышленнику грозит штраф или арест сроком до шести месяцев. Сейчас копы устанавливают возможных свидетелей инцидента, а также видео с расположенных поблизости камер наблюдения.

«По внешнему виду трупа они сказали, что достаточно профессионально снята кожа, что свидетельствует о том, что возможно человек это делал не один раз. Труп направлен на экспертизу и уже по её результатам эксперты нам скажут», — сказала начальник следственного отдела Шевченковского райотдела Нацполиции в Одесской области Елена Кушнарёва.

Напомним, вчера днём прохожие на улице Академической нашли расчленённый труп собаки: у животного отрезали голову и конечности, сняли кожу и изъяли внутренние органы.