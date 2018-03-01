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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Одесская область получит современное оборудование для диагностики и исследований сердечно-сосудистых заболеваний

Категория: Новости


Одесская область получит современное оборудование для диагностики и исследований сердечно-сосудистых заболеваний

   Об этом стало известно в ходе встрече представителей Минздарава с руководством местных органов здравоохранения.

Речь идет о двух современных ангиографов, необходимых для проведения контрастного исследования кровеносных сосудов. Стоимость аппаратов составляет около десяти миллионов гривен. Один из аппаратов установят в областной больнице, а дугой – в одном из медицинских учреждений города.

Напомним, что согласно статистике, именно сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в одесском регионе.



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