Одесская область получит современное оборудование для диагностики и исследований сердечно-сосудистых заболеваний

Об этом стало известно в ходе встрече представителей Минздарава с руководством местных органов здравоохранения.

Речь идет о двух современных ангиографов, необходимых для проведения контрастного исследования кровеносных сосудов. Стоимость аппаратов составляет около десяти миллионов гривен. Один из аппаратов установят в областной больнице, а дугой – в одном из медицинских учреждений города.

Напомним, что согласно статистике, именно сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в одесском регионе.