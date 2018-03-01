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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Сельских медиков обеспечат специальными медицинскими чемоданчиками

Категория: Новости


Сельских медиков обеспечат специальными медицинскими чемоданчиками

  Об этом сообщил директор департамента здравоохранения области Вячеслав Полясный. По его словам, во многих небольших населенных пунктах вообще нет врачей, а действуют только ФАПы. Поэтому фельдшеры, которые специализируются на оказании первой медицинской помощи, зачастую просто не в состоянии поставить больному правильный диагноз. 

В чемоданчиках имеется планшет со специальной программой, активным 3G, а так же приборы для проведения ряда экспресс-анализов и исследований, в том числен ЭКГ. Полученные в ходе исследований и анализов данные фельдшер будет по интернету сообщать врачу в районную больницу, а тот на основе полученных данных и опросе больного поставит диагноз и назначит лечение.

Стоимость одного такого чемоданчика составляет около сорока пяти тысяч гривен. Пока в регионе их только тридцать, полученных в подарок от одного из благотворительных фондов.

Однако по словам чиновника, в ближайшее время планируется закупить еще четыреста семьдесят пять таких чемоданчиков. Этого должно хватить для всех ФАПов Одесского региона.



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