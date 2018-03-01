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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Обвиняемый в убийстве и обезглавливании девушки пытался выйти на свободу

Категория: Новости

Обвиняемый в убийстве и обезглавливании девушки пытался выйти на свободу

  Адвокат подозреваемого в зверском убийстве и обезглавливании девушки подал апелляцию, попытавшись таким образом вытащить своего подзащитного из-за решетки.

Об этом сообщили в пресс-службе Апелляционного суда Одесской области.

Суд рассмотрел ходатайство адвоката, но оставил в силе решение первой инстанции. Подозреваемый в совершении тяжкого преступления останется под стражей до 3 мая текущего года.

Напомним, что в конце февраля 25-летний парень убил, а после отрубил голову своей 29-летней знакомой. Таким образом, он отомстил ей за отказ вступить с ним в отношения. Еще одной целью убийства было ограбление.

После задержания, Малиновский районный суд Одессы отправил подозреваемого в СИЗО. Ему грозит пожизненное заключение.


Источник: Одесса-медиа



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