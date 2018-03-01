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Чешское предприятие по изготовлению электротранспорта планирует открыть завод в Одессе

Категория: Новости

Чешское предприятие по изготовлению электротранспорта планирует открыть завод в Одессе

  В феврале 2018 года мэр Одессы Геннадий Труханов посетил транспортное предприятие «Kvazar Plus s.r.o» (Чешская Республика), с которым Одесса сотрудничает в вопросе модернизации трамвайных и троллейбусных систем, а также при покупке новых кузовов трамвайных вагонов и систем управления.

Сегодня, 15 марта 2018 года, Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с директором чешской компании «Kvazar Plus s.r.o» Милославом Черны, который прибыл в Одессу с рабочим визитом.

В ходе встречи стороны продолжили обсуждение сотрудничества в транспортной сфере. В частности, Милослав Черны приехал в Одессу для ознакомления с производственными мощностями КП "Одесгорэлектротранспорт" для организации совместного производства трамвайных вагонов.

«Сегодня Одесса активно работает в направлении развития муниципального электротранспорта. Для нас важен опыт передовых предприятий, работающих в данной сфере. Открытие в Одессе совместного предприятия станет очередным шагом развития транспортного хозяйства города, а также позволит создать новые рабочие места», - подчеркнул Геннадий Труханов.


Источник: Одесский горсовет



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