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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Две ветряные электростанции построят в Одесской области

Категория: Новости

Две ветряные электростанции построят в Одесской области

  Две электростанции, которые будут вырабатывать энергию от ветряков построят, в Одесской области. Одну - близ Одессы, а вторую - в Тарутинском районе.
Первая такая станция запланирована на территории Овидиополя, на расстоянии трёх километров от Днестровского лимана и чуть менее 10 км от моря. На площади 1,8 гектаров возведут 17 ветряков, энергию от которых будут преобразовывать в электрическую.

Ветряки разместят на расстоянии 700-800 метров друг от друга мощностью 3,5 МВт, суммарная мощность электростанции – 62 МВт.

За год он будет вырабатывать до 218 ГВт электроэнергии, - сообщил архитектор Владимир Белоциценко. Ветряки смогут работать четверть века, после чего их демонтируют или заменят на другие.

Вторую станцию построят на территории села Веселое Тарутинского района.


Источник: УСИ Одесса



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