Дорожные рабочие ждут у моря погоды?

Ремонт дорог в Одессе будет начат только тогда, когда погодные условия будут благоприятны. Об этом сообщил начальник управления дорожного хозяйства Андрей Шмагай.

По его словам, для начала комплексных ремонтных работ необходимо, чтобы температура воздуха была выше пяти градусов на протяжении хотя бы недели. Причем без существенных осадков, чтобы дорожное покрытие могло просохнуть.

При этом вначале будут ремонтироваться улицы, по которым ходит городской транспорт- троллейбусы, во вторую очередь, те, по которым движется автотранспорт, а уже в третью очередь- периферийные улицы.

Впрочем, по словам чиновника, «…на сегодняшний день появляющиеся ямы оперативно засыпаются вторсырьем, поэтому городские улицы находятся в проезжаемом состоянии!»