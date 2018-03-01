Одесскую область ждет новая волна «патриотических переименований»

Областной совет попросил местные органы самоуправления увековечить память жителей области, погибших в зоне АТО. Всего областные избранники утвердили список из более, чем ста фамилий.

И, что характерно, в их числе уроженка Одессы Амина Окуева. Которая, правда, погибла не на фронте от пули противника, а стала жертвой покушения недалеко от Киева.

Напомним, что ранее депутат Александр Адзиленко уже дважды выносил на рассмотрение сессии вопрос об увековечении памяти Амины Окуевой, однако тогда депутаты дружно проваливали этот вопрос.

Впрочем, вопрос с Аминой Окуевой продолжает оставаться открытым. Ведь решение депутатов областного совета носит лишь рекомендательный характер. И последнее слово остается за органами местного самоуправления.