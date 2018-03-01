По мировым стандартам: "Фонд Бумбураса" помогает украинцам перенимать лучший управленческий опыт в США

То, что Украине нужны управленцы нового типа, лидеры, готовые взять на себя ответственность за успешность проводимых в стране изменений – неоспоримый факт. Ключевой вопрос здесь – где найти таких людей, которые не только хотят проводить реформы, внедрять в Украине современные модели управления, но и знают, как правильно это делать. Ведь очевидно, что для этого нужны соответствующий опыт и знания. Инициатива Гарвардского университета позволяет на этот вопрос ответить: там, на базе Гарвардской Школы управления им. Джона Ф. Кеннеди, действует программа "Будущие лидеры", предназначенная как раз для того, чтобы обучить участников со всего мира наиболее современным подходам и эффективным методам управления. Благодаря "Фонду Бумбураса", предоставившему стипендии, в число участников этой программы смогли попасть и лучшие представители от нашей страны.

Создание эффективной управленческой системы в любой отрасли, будь это политика, бизнес или органы государственной власти, помимо таланта и лидерских качеств, требует от руководителя знания современных тенденций управления и умения применить их на практике, используя новые подходы. Это как при строительстве здания – чтобы оно получилось не только красивым, но и по-современному надежным и удобным для жителей, архитектор и инженер должны располагать багажом новейших знаний и методик строительства и умением видеть ландшафт в целом. Украинская же система управления, к сожалению, пока во много базируется, если проводить аналогии, на умении строить панельные многоэтажки.

Между тем многие партнеры Украины, в частности Соединенные Штаты Америки, известные эффективностью своих государственных институтов, готовы делиться своими наработками в этой области. Так, Гарвардский университет давно предлагает программы подготовки современных лидеров, принять участие в которых могут руководители из разных стран, в том числе – из Украины. Одной из них является программа "Будущие лидеры" на базе Школы управления им. Джона Ф. Кеннеди.

Как отметил директор Украинской программы образования управленцев в Школе Кеннеди Сергей Коноплев, в течение последних лет более полусотни представителей Украины смогли попасть в число участников программы "Будущие лидеры".

Это одна из самых востребованных программ для руководителей в государственном, частном и неправительственном секторах. Конкурс очень большой. В 2017 году мы отобрали 65 кандидатов из 260 заявок. Это представители 19 стран. В том числе присутствовали 11 представителей Украины - стипендиаты "Фонда Бумбураса",

- подчеркнул Коноплев.

Фонд Бумбураса" давно известен своими инициативами в сферах образования, здравоохранения, экологии, социальной защиты, культуры, искусства, науки и спорта, и других. Идея инвестировать в поколение молодых украинских лидеров пришла руководителю Фонда Пантелеймону Бумбурасу в результате общения с многочисленными представителями руководства стран-партнеров Украины. "Я довольно часто бываю за границей, общаюсь с самыми разными людьми, в том числе с известными бизнесменами, политиками, представителями Европарламента, Еврокомиссии, другими высокопоставленными чиновниками. И они едины во мнении: у Украины – просто огромный потенциал, основой которого являются ее люди, особенно молодое поколение. Ведь зачастую молодые украинцы гораздо более образованы, чем их ровесники из европейских стран. Кроме того, они гораздо лучше умеют воспринимать и создавать что-то новое, поскольку живут в стране, где постоянно что-то меняется. Чего им не хватает – так это навыков. Отсюда и возникла идея помочь им эти навыки получить, - рассказал господин Бумбурас.

По его словам, в Гарварде, куда "Фонд Бумбураса" обратился с этой инициативой, очень охотно пошли навстречу.

Наши зарубежные партнеры очень заинтересованы в том, чтобы Украина была сильным и самодостаточным государством, перестав быть, так сказать, "страной на костылях", живущей за счет подачек. Там заинтересованы, чтобы в Украине появились свои лидеры, которые понимали бы современные принципы управления, знали бы, как оно устроено в развитых странах мира и как устроена международная политика, для того, чтобы они могли взять эту страну и вывести на новый уровень. Поэтому, когда в 2017 году мы обратились к руководству Гарвардского университета, нам сразу же пошли навстречу,

- отметил Бумбурас.

Изначально планировалось отправить на обучение в Кембридж десять человек, но в результате у Фонда получилось обеспечить участие в программе "Будущие лидеры" одиннадцати украинцев. Для поиска претендентов Фонд разместил на своем сайте и в СМИ объявления, на которые откликнулось множество желающих из разных регионов Украины, представляющих самые разные сферы – госуправление, общественные организации, бизнес.

Интересно, что в отборе слушателей программы Фонд не участвовал, его проводили сами специалисты Гарварда, исходя из собственных критериев. При этом "Фонд Бумбураса" полностью взял на себя все расходы - оплату обучения участников, их трансферы в США и перемещения по стране, а также проживание.

Конечно, за эти немалые средства можно было бы помочь в решение какого-то локального вопроса в Украине, например, провести ремонт школы, как мы это постоянно делаем. Однако мы в Фонде посчитали, и это мнение полностью совпадает с мнением большинства наших зарубежных коллег, что Украине пора начать решать проблемы на глобальном уровне. С этой точки зрения инвестиция в обучение новых украинских лидеров – это инвестиция в будущее страны, которая окупится сторицей,

- считает Пантелеймон Бумбурас.

Как рассказал один из участников программы, руководитель аналитического центра "Политика" Николай Давидюк, для украинцев польза от участия в подобных мероприятиях несомненна.

Хотя программа "Будущие лидеры" и ориентирована на международный состав участников, могу со всей уверенностью сказать, что украинцам она будет особенно полезна, поскольку дает отличные советы, как действовать на переломе эпох, во время каких-то культурных, экономических изменений или военных конфликтов,

- отметил Давидюк.

По его словам, полезна программа сразу с нескольких точек зрения. Во-первых, она прививает стремление постоянно учиться и совершенствоваться, использовать на практике приобретенные во время этого процесса знания. Во-вторых, это комьюнити – участники программы "Будущие лидеры" получают знакомства и возможность перенимать опыт у своих коллег со всего мира.

Например, в нашей команде были заместитель министра культуры из Индии, руководитель финансового комитета из Нигерии, представитель министерства из Бразилии, военные из Америки, инженеры из Гонконга. И после завершения обучения мы постоянно находимся на связи, обмениваемся информацией,

- отметил Николай Давидюк.

Основным же приобретением участников программы являются самые современные знания в сфере государственного управления.

Как отмечали наши преподаватели, те знания, которые мы получили, в учебниках появятся еще только лет через пять. Это множество кейсов по государственному управлению, которые, я уверен, отлично подходят для Украины. На самом деле, программ такого уровня – не так уж и много. Поэтому я поддерживаю начинания "Фонда Бумбураса" – ведь они инвестируют в государство, помогают создавать новых лидеров, которые в свою очередь будут давать новое качество политики, государственного управления, менеджмента. Однозначно буду советовать всем, кого интересуют новые качественные знания, участвовать в программе,

- отметил Николай Давидюк.

Следует отметить, украинские стипендиаты программы "Будущее лидеры", завершившие обучение в ноябре прошлого года, не теряют друг друга из виду сейчас, в том числе, благодаря "Фонду Бумбураса". 21 февраля Пантелеймон Бумбурас организовал ужин в честь участников программы, на котором помимо самих стипендиатов присутствовали высокопоставленные американские, европейские и украинские чиновники, давшие высокую оценку инициативе Фонда.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе выразила свою поддержку инициативе "Фонда Бумбураса" и участникам программы "Будущие лидеры".

От Гарварда мы также получили благодарственное письмо. И договорились, что продолжим наше сотрудничество по программе "Будущие лидеры" и в нынешнем году,

- подчеркнул Пантелеймон Бумбурас.