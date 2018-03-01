По мировым стандартам: "Фонд Бумбураса" помогает украинцам перенимать лучший управленческий опыт в США

То, что Украине нужны управленцы нового типа, лидеры, готовые взять на себя ответственность за успешность проводимых в стране изменений – неоспоримый факт. Ключевой вопрос здесь – где найти таких людей, которые не только хотят проводить реформы, внедрять в Украине современные модели управления, но и знают, как правильно это делать. Ведь очевидно, что для этого нужны соответствующий опыт и знания. Инициатива Гарвардского университета позволяет на этот вопрос ответить: там, на базе Гарвардской Школы управления им. Джона Ф. Кеннеди, действует программа "Будущие лидеры", предназначенная как раз для того, чтобы обучить участников со всего мира наиболее современным подходам и эффективным методам управления. Благодаря "Фонду Бумбураса", предоставившему стипендии, в число участников этой программы смогли попасть и лучшие представители от нашей страны.
Создание эффективной управленческой системы в любой отрасли, будь это политика, бизнес или органы государственной власти, помимо таланта и лидерских качеств, требует от руководителя знания современных тенденций управления и умения применить их на практике, используя новые подходы. Это как при строительстве здания – чтобы оно получилось не только красивым, но и по-современному надежным и удобным для жителей, архитектор и инженер должны располагать багажом новейших знаний и методик строительства и умением видеть ландшафт в целом. Украинская же система управления, к сожалению, пока во много базируется, если проводить аналогии, на умении строить панельные многоэтажки.
Между тем многие партнеры Украины, в частности Соединенные Штаты Америки, известные эффективностью своих государственных институтов, готовы делиться своими наработками в этой области. Так, Гарвардский университет давно предлагает программы подготовки современных лидеров, принять участие в которых могут руководители из разных стран, в том числе – из Украины. Одной из них является программа "Будущие лидеры" на базе Школы управления им. Джона Ф. Кеннеди.
Как отметил директор Украинской программы образования управленцев в Школе Кеннеди Сергей Коноплев, в течение последних лет более полусотни представителей Украины смогли попасть в число участников программы "Будущие лидеры".
По его словам, в Гарварде, куда "Фонд Бумбураса" обратился с этой инициативой, очень охотно пошли навстречу.
Изначально планировалось отправить на обучение в Кембридж десять человек, но в результате у Фонда получилось обеспечить участие в программе "Будущие лидеры" одиннадцати украинцев. Для поиска претендентов Фонд разместил на своем сайте и в СМИ объявления, на которые откликнулось множество желающих из разных регионов Украины, представляющих самые разные сферы – госуправление, общественные организации, бизнес.
Интересно, что в отборе слушателей программы Фонд не участвовал, его проводили сами специалисты Гарварда, исходя из собственных критериев. При этом "Фонд Бумбураса" полностью взял на себя все расходы - оплату обучения участников, их трансферы в США и перемещения по стране, а также проживание.
Как рассказал один из участников программы, руководитель аналитического центра "Политика" Николай Давидюк, для украинцев польза от участия в подобных мероприятиях несомненна.
По его словам, полезна программа сразу с нескольких точек зрения. Во-первых, она прививает стремление постоянно учиться и совершенствоваться, использовать на практике приобретенные во время этого процесса знания. Во-вторых, это комьюнити – участники программы "Будущие лидеры" получают знакомства и возможность перенимать опыт у своих коллег со всего мира.
Основным же приобретением участников программы являются самые современные знания в сфере государственного управления.
Следует отметить, украинские стипендиаты программы "Будущее лидеры", завершившие обучение в ноябре прошлого года, не теряют друг друга из виду сейчас, в том числе, благодаря "Фонду Бумбураса". 21 февраля Пантелеймон Бумбурас организовал ужин в честь участников программы, на котором помимо самих стипендиатов присутствовали высокопоставленные американские, европейские и украинские чиновники, давшие высокую оценку инициативе Фонда.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе выразила свою поддержку инициативе "Фонда Бумбураса" и участникам программы "Будущие лидеры".