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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Борьба с «торгашами» людей продолжается!

Категория: Новости

Борьба с «торгашами» людей продолжается!

  Следственным управлением совместно с Управлением по борьбе с торговлей людьми и работниками областной прокуратуры задокументирована преступная деятельность гражданина Турции, который вербовал наших соотечественниц для дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории Турции.
Как стало известно следствию, с января текущего года и по настоящее время злоумышленник знакомился с девушками, и пользуясь их крайне затруднительным материальным положением, уговаривал заработать «большие» деньги в Турции путем предоставления эскорт услуг.
Сейчас преступник задержан. Ему, за любовь к «легким» деньгам, грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества!



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