Борьба с «торгашами» людей продолжается!

Следственным управлением совместно с Управлением по борьбе с торговлей людьми и работниками областной прокуратуры задокументирована преступная деятельность гражданина Турции, который вербовал наших соотечественниц для дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории Турции.

Как стало известно следствию, с января текущего года и по настоящее время злоумышленник знакомился с девушками, и пользуясь их крайне затруднительным материальным положением, уговаривал заработать «большие» деньги в Турции путем предоставления эскорт услуг.

Сейчас преступник задержан. Ему, за любовь к «легким» деньгам, грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества!