Руководство полиции Одесской области решило немедленно вмешаться в работу следственного отдела по делам ДТП

В последнее время граждане города и области сформировали обоснованное недовольство деятельностью следственного отдела, ведущего дела связанные с ДТП приведших к тяжелым последствиям, а именно телесных повреждений различной степени тяжести или даже смерти пострадавших.

Как результат, на основании многочисленных жалоб и обращений граждан, была проанализирована работа соответствующих подразделений.

По итогам было признано, что проблема действительно актуальна и требует немедленного вмешательства руководства следственного управления и руководства Полиция Одесской области.

Было принято ответственное решение обновить личный состав, задействовать новые подходы, более эффективные и отвечающие насущным потребностям. Это позволит оказывать более качественные полицейские услуги жителям города и области в сфере следствия ДТП с пострадавшими.

Это этом сообщил советник начальника областного управления полиции Руслан Форостяк.

Отдельно, что касается резонансного ДТП с погибшими по ул. Балковская, то на сегодня открыто производство по признакам правонарушения предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины, подозреваемый находится в больнице, но уже существует ходатайство о мере пресечения в виде содержания под стражей. Любые слухи, что якобы создаются условия, которые дадут возможность избежать ответственности - безосновательны. Были проблемы с экспертизами, но сегодня уже все решено несмотря на то, что их количество достигло пяти.