Дело "Виктории". Суд изменил статью воспитательнице.

Сегодня, 16 марта, в Киевском районном суде Одессы прошло подготовительное заседание, где рассматривалось дело в отношении старшего воспитателя Натальи Цокур (Янчик), которая была ответственна за пожарную безопасность лагеря «Виктория».

Суд изменил статью, по которой подозревают Наталью: с «Нарушения правил пожарной безопасности» на «Ненадлежащее исполнение обязанностей, которые касаются охраны жизни и здоровья детей».

Причем, потерпевшие в этой трагедии высказались единогласно: они также не настаивают на изменении меры пресечения и заявили о поддержке Натальи. Считают, что она случайный человек, а отвечать должны другие высокопоставленные люди.

По новой статье девушке грозит до 3 лет тюрьмы. Прокуратура Одесской области заявила, что ходатайство об избрании меры пресечения подавать не будет.

Суд постановил назначить судебное расследование по сути. Следующее заседание состоится 21 марта, еще три — на протяжении апреля.