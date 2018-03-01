В Одесской области неизвестные расстреляли уличные фонари

По двум отдаленным от центра улицам Килии, Маяк и Дмитриевской, неизвестные стреляли по фонарям. Об этом сообщил председатель Килийского районного совета Павел Бойченко.

«Варварство выглядит именно так. Около двух десятков расстрелянных с ружья фонарей уличного освещения. Надеюсь, полиция установит личности негодяев» — написал он на своей странице в Facebook.

Как стало известно, происшествие случилось около месяца назад — тогда все подумали, что уличное освещение перестало работать из-за непогоды. Однако сейчас, когда ремонтная очередь дошла до данного участка города, выяснилось, что их повредили пули.

В полиции этот факт пока не комментируют. Правоохранителям также стало известно о стрельбе только сейчас — ранее об этом никто не заявлял.

Прояснить ситуацию могли бы камеры уличного видеонаблюдения, которые охватывают этот участок, однако записи хранятся только 2 недели, а после автоматически стираются.