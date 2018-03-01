В Санжейке алабаи продолжают охоту на людей

71-летней Светлане Костенюк, на которую напали три алабая в курортном поселке Санжейка, стало хуже. Врачи продолжают бороться за ее жизнь и вчера ей ампутировали ногу, изгрызенную собаками.

Также врачи провели сложную операцию на руке, которой Светлана прикрывала лицо от озверевших псов. Лечение пострадавшей обходится в крупную сумму порядка 5000 грн в сутки, сообщили родственники. Они просят оказать им материальную поддержку.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту неосторожного нанесения тяжкого или средней тяжести телесного повреждения. Владельцам собак грозит наказание до 2 лет ограничения свободы. К слову, найти их до сих пор не удалось, пострадавшей они также не помогают. Алабаи продолжают терроризировать Санжейку. Произошло еще одно нападение на пенсионера. По закону их должны были уже усыпить.

Напомним, что нападение произошло 13 марта, когда Светлана пришла в частный дом для уборки по найму. В этот момент во двор забежали три соседских алабая и напали на нее. От мгновенной смерти женщину спасла хозяйская овчарка, которая бросилась в защиту. Алабаи загрызли овчарку, но женщина успела закрыться в доме и позвать на помощь.