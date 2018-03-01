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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Одесские спасатели получили новую технику

Категория: Новости


Одесские спасатели получили новую технику

   Сегодня руководитель ГСЧС Украины Николай Чечеткин передал одесским спасателям новую технику.

В числе «властного подарка» шесть противопожаных автомобилей на шасси «МАЗ», пиротехническая машина повышенной проходимости «Мицубиси», тягач с прицепом «Форд» для буксировки крупногабаритного транспорта и аварийно-спасательная машина « Фольгсваген – Кади».

После вручения техники начальник ГСЧС, губернатор Максим Степанов и мэр Одессы Геннадий Труханов заложили капсулу на Николаевской трассе, где планируется строительство нового пожарного депо.

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Одесские спасатели получили новую технику
Одесские спасатели получили новую технику
Одесские спасатели получили новую технику
Одесские спасатели получили новую технику
Одесские спасатели получили новую технику
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