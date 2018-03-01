С 1 апреля в Одесской области стартует нерестовый запрет на вылов рыбы

Это особый период в жизни рыб, ведь начинается их размножение и от того, насколько успешно пройдет этот период, насколько мало люди будут тревожить природу – зависит воспроизведение биоразнообразия и устойчивости популяции рыб в наших водоемах.

Продолжительность нерестового запрета в среднем составляет 10-12 недель. Период времени варьируется в зависимости от региона. На прохождение нереста влияет много факторов, главным из которых является температура воды, поскольку различные виды рыб нерестятся при разной температуре. В большинстве видов нерест проходит с весны до начала лета: в апреле нерестится щука, с середины до конца мая – окунь, судак, лещ, карп, карась.

В соответствии с Правилами любительского и спортивного рыболовства, Правилами промышленного рыболовства в рыбохозяйственных водных объектов Украины установлен запрет промышленного и любительского рыболовства, запрет на организацию соревнований по рыболовству, на добычу водных живых ресурсов на время хода рыбы на нерест, на проведение подводной охоты, на передвижения плавучих средств (лодок), на проведение дноуглубительных, взрывных и других видов работ, на добычу строительных материалов (добыча песчано-гравийной смеси, расчистку русел рек, дноуглубление, берегоукрепление и т.д.).

Разрешено исключительно любительское рыболовство за пределами нерестилищ одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега в пределах населенного пункта в разрешенных местах.

Напоминаем, что за совершение браконьерского вылова рыбы электротоком, взрывчаткой запрещенными орудиями и т.д. предусмотрена административная (размер штрафа составляет для граждан 340 – 680 гривен, для должностных лиц 510 – 850 гривен) и уголовная ответственность (размер штрафа 3400 – 6800 гривен, или лишение свободы сроком до 3 лет) с конфискацией орудий и средств лова, а также незаконно добытых водных биоресурсов.

Кроме того, за каждую незаконно выловленную рыбу независимо от ее размера насчитывается размер причиненного вреда (например: сом – 425 гривен, щука – 340 гривен, судак – 510 гривен, лещ – 170 гривен).